Müziğin fotoğrafçısından muhteşem sergi: Focus On

Türkiye'nin ilk konser fotoğrafçılarından biri olan Pelinsu Duman 'Focus On' adını verdiği sergisini İstanbul'un adeta sanat merkezi haline gelen ilçesi Maltepe'de açtı. Sergi 27 Aralık'a kadar Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Türkiye'nin ilk konser fotoğrafı sanatçılarından Pelinsu Duman'ın “Focus On” isimli fotoğraf sergisine kapılarını açtı. Pelinsu Duman, Maltepe Üniversitesi Sinema Televizyon bölümü mezunu olduğunu, öğrencilik yıllarında Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sinema gösterimlerine, yönetmenler ile film söyleşilerine katılıp takip ettiklerini ifade ederek “Filmlere imza atan yönetmenleri gördüğümüzde heyecanlanıyorduk. Güvendiğim, öğrencilik yıllarımı hatırlatan, geldiğimde bana yardımcı olacağını bildiğim çalışanların bulunduğu bu kültür merkezinde ilk sergimi açmak istedim. Sekiz yıllık çalışmalarım birikti. Bu çalışmalarımı insanlarla paylaşmak istedim. Türkiye'de fotoğraf sanatında sahne fotoğrafçılığı alanında çok fazla sayıda kadın yok. Sahne fotoğrafçılığı da var. Böyle işler de yapıyoruz demek istedim. Böyle güzel bir mecrada fırsat verdiğiniz için teşekkür ederim” dedi. Türkan Saylan Kültür Merkezi Kültür Sanat Koordinatörü Kubilay Erdelikara, genç ve dinamik bir sanatçının sergisinde bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

‘Müzik sayesinde başladım'

Üniversite birinci sınıf öğrencisiyken bir sinema filminde yapım asistanlığı yaptığını ifade eden Duman, “Kameraya her zaman çok aşıktım, bu yüzden yanımdan ayırmıyordum. Film süreci boyunca boş olduğum her fırsatta set fotoğrafları çekiyordum. Çektiğim fotoğrafların beğenildiğini ve kullanıldığını görünce çok mutlu oldum. Ama fotoğrafçılığa tam anlamıyla başlamam müzik sayesinde oldu. Bir akşam arkadaşlarım Moda Sahnesi'ne çağırdılar. Konser mekanlarına fotoğraf makinesi sokmak yasaktır. Ben verecek yerim olmadığı için gizlice soktum, kullanmayı da düşünmüyordum. Sonra sahneye Ceylan Ertem çıktı. Albümünün lansman konseriymiş. Hem gözümün hem kulağımın duyduğu şeye hayretle bakakaldım. Kayıtsız kalamadım ve konser fotoğrafçılığına başlama serüvenimde ilk deklanşörü böylece basmış oldum. Ceylan Ertem de fotoğrafları beğendi. Daha sonra beraber çalışmaya başladık.” diye konuştu.

En ünlü isimler var

Sergide Göksel, Yaşar, Gülşen, Fatma Turgut, Cem Adrian, Ceylan Ertem, Emre Aydın,Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Gökhan Türkmen, Feridun Düzağaç, Demir Demirkan, Ezhel, Ben Fero, Adamlar, Pera, Gripin, Pentagram'ın konser fotoğrafları yer alıyor. Duman'ın sergisi 27 Aralık'a kadar Galeri Maltepe'de ziyaret edilebilir.