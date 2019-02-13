Müziğin Kilometre Taşları TRT Müzik'e transfer oldu

Türkiye'nin marka nostalji programı Michael Kuyucu ile Müziğin Kilometre Taşları TRT Müzik televizyonuna transfer oldu.

Müzik dünyasının efsanelerinin hayat hikâyelerinin anlatıldığı Michael Kuyucu ile Müziğin Kilometre Taşları programı TRT Müzik ekranlarında. Programda duayen söz yazarları, besteciler, yorumcular ve müzisyenler hiçbir yerde bilinmeyen müzik anılarını anlatıyorlar.

İlk olarak 2012 yılında radyo mecrasında yayınlanmaya başlayan, daha sonra dijital medyadaki video ve podcastleri ile milyonlarca kişiye ulaşan, bu süreçte üç serilik kitap olarak yayınlanan ve üniversitelerin müzik ve konservatuar bölümlerinde kaynak kitap olarak okutulan, müzik dinleyicisinin 'nostalji' denince akla gelen ilk programlardan biri olan Michael Kuyucu ile Müziğin Kilometre Taşları programı Cumartesi günleri TRT Müzik izleyicisi ile buluşacağı açıklandı.

Her hafta bir kişi bir hikaye

Program milyonları peşinden sürükleyen, geçmişin efsane şarkı ve albümlerinin üretim hikayeleri, duayen yorumcuların müzik yaşamlarına dair bilinmeyen müzikal hikayeleri ve müzik dünyasına damgasını vuran olayları birinci ağızdan dinleme ve tekrar yaşama fırsatı sunuyor. Müzik araştırmacısı Michael Kuyucu'nun her hafta müzik endüstrisinin bir efsane sanatçısı ile gerçekleştirdiği bu özel sohbette müzik tarihine renkli bir yolculuk imkânı sunuluyor.

Popüler müzik tarihi bu programda

Programda, müzik efsaneleri Michael Kuyucu'ya müzik kariyerlerinde ki önemli kilometre taşlarını anlatırken müzik tarihine ışık tutacak. Dijital teknoloji ile green box tekniği ile çekilen programda geçmişin tozlu raflarında saklı kalan anılar günümüz dijital teknolojisi ile buluşarak yediden yetmişe tüm müzikseverin gönlüne girecek.

Müzik araştırmacısı ve akademisyen radyo & televizyon yapımcısı Doç. Dr. Michael Kuyucu'nun hazırlayıp sunduğu Müziğin Kilometre Taşları programına konuk olan efsane söz yazarları, besteciler, aranjörler ve müzik yorumcularının müzik yaşamlarına dair bilinmeyenler anlatıyor. Programın sonunda dünyada ilk kez programa konuk olan müzik sanatçısının yaşamı infografik bilgiler ile sunuluyor.