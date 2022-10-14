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Müziğin sevilen isimleri Harbiye sahnesinde

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman 16 Ekim’de, Zeynep Bastık ise 21 Ekim’de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşacak.

Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman 16 Ekim'de, Zeynep Bastık ise 21 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevenleriyle buluşacak.


Yerli ve yabancı isimlerin konserlerine ev sahipliği yapan Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sevilen isimler hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Duman “Atlantis Yapım Harbiye Açık Hava Konserleri” ile 16 Ekim'de, pop müziğin genç isimlerinden Zeynep Bastık ise 21 Ekim'de Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde hayranlarıyla buluşacak.

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