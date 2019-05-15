Müziğin usta isimleri Küçükçekmecelilerle buluştu

Küçükçekmece Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği sanatçısı Nida Ateş'i ve 3 Hisar Müzik Grubu'nu Küçükçekmecelilerle buluşturdu.

Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde mini bir konser veren Nida Ateş, sevilen türkü ve deyişleri sanatseverler için seslendirdi. ‘Demedim mi, Ey Erenler Akıl Fikir Eyleyin, Gönül Dağı' gibi sevilen eserleri okuyan Nida Ateş, Küçükçekmecelilerin büyük beğenisini kazandı. Etkinliğin üçüncü gününde sahne alan Hakan Dedeler, Engin Gürkey ve Erdinç Şenyaylar'dan oluşan 3 Hisar Grubu ise, izleyicilere unutulmaz bir müzik akşamı yaşattı.

Halk ozanları renk kattı

Yetişkinler on bir ayın sultanı Ramazan'ın vazgeçilmezleri Hacivat-Karagöz, Orta Oyunu ile Ramazan'ın ruhunu yaşarken, küçükler de illüzyon ve ateş gösterileri ile eğlendi. Fevzi Çakmak Meydanı'nda Halk Ozanları'na da yer veren Küçükçekmece Belediyesi, türkü severlerin gönüllerini kazandı. Farklı deyişleri seslendiren halk ozanları ise Ramazan eğlencelerine renk kattı.

“Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkürler”

Küçükçekmece Belediyesi'nin Ramazan etkinliklerine katılan Halk Ozanı İsa İstekoğlu da “Kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Bize yer veren, destek olan Küçükçekmece Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımız Kemal Çebi'ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.