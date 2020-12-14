İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müzik bursu kazanan 15 genç sanatçının isimleri belli oldu

Dr.

Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından yurtdışında müzik eğitimi için verilen bursu kazanan 15 yetenekli genç sanatçının isimleri belli oldu.



Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından, yurtdışında müzik eğitimi için burs verilen olağanüstü yetenekli genç sanatçıların sayısı 145'e ulaştı. 1987 yılından bu yana verilen burslara bu yıl, 9'u kadın, 6'sı erkek 15 genç sanatçı hak kazanırken, bugüne kadar verilen toplam destek tutarı ise 1 milyon dolara yaklaştı.



Verilen bilgiye göre, burs başvuruları her yıl Haziran-Temmuz aylarında yapılıyor. Yapılan bütün başvurular, Nejat Eczacıbaşı Vakfı tarafından belirlenen Müzik Bursları Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilerek sonuçlar adaylara Eylül ayında duyuruluyor. Müzik alanında lisans diplomasına sahip, saygın bir yurtdışı müzik öğrenim kurumunda lisansüstü bir eğitim programına kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm genç sanatçılar, burs başvurusunda bulunabiliyor.




Bursiyerler dünya sahnelerinde


Vakfın müzik burslarıyla yurtdışında eğitim gören üstün yetenekli gençler, dünya sahnelerinde de adlarından söz ettiriyor. Bunlar arasında en çok dikkat çeken isimler şöyle:


Muhiddin Dürrüoğlu: Brüksel Kraliyet Konservatuvarı'nda profesör


Fora Baltacıgil: Münih Filarmoni Orkestrası kontrbas grup şefi


Efe Baltacıgil: Seattle Senfoni Orkestrası Viyolonsel grup şefi


Elif Ezgi Kutlu: Strazburg Operasımezzosoprano


Gökhan Aybulus: Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano ana sanat dalı öğretim üyesi


Emirhan Tunca: Manhattan School of Music'te Oda müziği hocası




Bu yıl burs kazanan genç sanatçılar şöyle:


Aslıhan Keçebaşoğlu


Deniz Ayşe Birdal


Deniz Esen


Denizsu Polat


Ece Selin Yüksel


Elman Mecid


Elvin HoxhaGaniyev


Erdem Delibaş


Ezgi Göktürk


İdil Kutay


İlker Yiğit Gül


Melis Çom


Pelinnur Işıkcı


Sabahattin Emre Türktopu


Tolga Akman

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.