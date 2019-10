“Müzik televizyonları 5 yıl daha kepenk indirmez”

Dr. Michael Kuyucu, müzik kanallarının durumunu değerlendirdi. Kuyucu, “'Müzik televizyonlarının bence hala en az 5 yılları daha var. 5 yıl daha müzik piyasasında önemli bir role sahip olacaklar” dedi.

CRI TÜRK Medya Genel Müdürü Dr. Michael Kuyucu, İstanbul'da 5'incisi düzenlenen International Conference on Advances in Educationand Social Science (ADVED 2019) konferansında yaptığı konuşmada tematik televizyonculuğunun önemli bir ayağı olan müzik televizyonlarının dijital medya karşısında ki konumunun her geçen gün zayıfladığını ama Türkiye'de geleneksel medyanın hala çok güçlü olması nedeniyle bu TV kanallarının tamamen etkisini kaybetmesinin en az 5 yıl sonra

gerçekleşeceğini söyledi.

ADVED 2019 konferansında yaptığı araştırmayı sunan Dr. Michael Kuyucu, müzik televizyonlarını karanlık bir gelecek beklediğini söyledi. Kuyucu şöyle devam etti: ''Gençler programcılık yetisi düşük olan ve birer radyo gibi sadece popüler müzik kliplerini yayınlayan televizyon kanallarına çok tepkili. 1990 yılından sonra doğan ve Y Kuşağı olarak adlandırılan genç neslin müzik televizyonlarına tepkili.”

''Klipler hala popülerliğini sürdürüyor''

Dr. Kuyucu, ekibi ile birlikte gerçekleştirdiği akademik çalışma ile ilgili şöyle konuştu: ''Müzik TV kanallarının radyo kanalları gibi sürekli aynı şarkıcı ve şarkıları ön plana getirmeye çalıştığını düşünen gençler, video klipleri daha çok dijital medyadan takip ettiklerini söylüyor. İşin ilginç tarafı müzik televizyon kanalları düşüşte olmasına rağmen video klip olgusu hala popüler. Gençler video klipleri izlemekten zevk aldıklarını söylerken, müzik televizyon kanallarının içeriklerinin artık onların ilgisini çekmediğini de vurguluyor. Müziğe kliplerin bir anlam kattığını söyleyen yeni nesil, yabancı video kliplerin yerli kliplere göre daha başarılı olduğunu ve yerli kliplerin çoğunun yabancı kliplerin ucuz birer kopyası olduğunu düşündüklerini söylüyor. Klipleri sosyal medyadan izlemeyi tercih ediyorlar. Bu böyle devam ederse belki video klip endüstrisinin maliyetleri biraz düşür ama piyasa ayakta kalır''.

Gençler müziği nerden takip etmeyi tercih ediyor?

Son dönemlerde herkesin merak ettiği konulardan biri de değişen müzik alışkanlıkları. Özellikle gençlerin favori mecrası olan müzik son yıllarda dijital medyada yaşanan gelişmelerle beraber ciddi bir değişime uğradı. Araştırma ile ilgili ilgi vermeye devam eden Dr. Kuyucu, ''Gençlerin müziği nerden takip ettiği konusunu da araştırmak istedik bu araştırmada. Ortaya çıkan sonuç çok şaşırtıcı olmadı. Hepimizin tahmin ettiği gibi gençler, müziği dijitalden dinlemeyi tercih ediyorlar. Ancak müzik televizyonlarını da tam terk etmediler. Gençlere göre müzik televizyon kanallarının eski havası yok ama hala geleneksel medyanın önemli bir mecrası olduğu için müzik televizyonlarının müzik dinleme alışkanlıklarına etkisi olduğunu düşünüyorlar'' şeklinde konuştu.

“Müzik TV'leri bir süre daha kepenk indirmez”

Dijital medyanın geleneksel medyaya olan etkilerinin yıllardır hem akademik hem de sektörel platformlarda tartışıldığına vurgu yapan Dr. Kuyucu, ''Müzik televizyonlarının bence hala en az 5 yılı daha var. 5 yıl daha müzik piyasasında önemli bir role sahip olacaklar. Burada dizilerin de etkisini eklersek televizyon mecrasının müzik üzerinde hiç de azımsanacak bir etkisinin olmadığını söyleyebilirim. Onun için müzik televizyonlarını ekonomik piyasada var olmaya devam edeceğini söylemek mümkün. Yani öyle kolay kolay kepenk indirmezler. Bu birkaç yıl daha böyle gidecek ama 10 yıl sonra bence geleneksel medyanın müziğe etkisi yerini tamamen dijitale bırakacak'' diye konuştu.