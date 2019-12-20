Müzik ve lezzetle dolu etkinler

Yeni yıla sayılı günler kala sağlıklı yaşama adım atmak isteyenler, 21 Aralık tarihine kadar sürecek olan Butik Lezzet Günleri'ne davet edildi. Ayrıca 21 Aralık Cumartesi günü gerçekleşecek trio dinletisi, 28 Aralık Cumartesi günü ise Cansu Nihal Akarsu ve orkestrasının performansı da tüm misafirlerin katılımına açık olacak.

Akbatı, yılın son günlerinde hem sağlıklı lezzet alternatifleriyle keyifli günler geçirmek hem de müzik etkinlikleriyle ruhunu doyurmak isteyen herkesi davet etti. Yapılan duyuruya göre 21 Aralık tarihine kadar devam edecek olan Butik Lezzet Günleri ile ise tüm misafirler doğal ve katkısız yiyecekler, kozmetik ürünlerle buluşacak.

21 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'da enfes bir trio dinletisi gerçekleşecek. 28 Aralık Cumartesi günü ise caz müziğin sevilen isimi Cansu Nihal Akarsu ve orkestrası 14.00-17.00 saatleri arasında benzersiz bir performans sergileyecek.

Akbatı zemin katta gerçekleşecek olan etkinlikler tüm misafirlerin katılımına açık olacak.