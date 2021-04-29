Müzik ve podcast yayıncıları için yeni özellik

Deezer, sesini duyurmak isteyen yayıncı ve müzisyenlere içerik desteği sunan yeni widget'ını duyurdu. Yeni ‘widget çalar' tüm sitelere kolayca müzik ya da podcast eklenmesini sağlıyor. Yeni web aracı aynı zamanda okuyucuların parça ya da podcasti direkt olarak favorilerine eklemelerini ve paylaşmalarını da sağlıyor.

Deezer mobil ve masa üstü siteler için yeni çevrimiçi aracını tanıttı. Yeni araç yayıncı ve sanatçılar başta olmak üzere bir web sitesine sahip tüm kullanıcılara çevrimiçi ve sosyal içeriklerine ses kayıtlarını entegre etme imkanı sunuyor. Deezer'ın sitelere eklenebilen widget çaları yenilendi ve şimdi tüm parçalar, albümler, çalma listeleri yerleştirilen site üzerinden favorilere eklenebilecek ve paylaşılabilecek.

Verilen bilgiye göre, yeni aracı kullanmak için yayıncıların tek yapması gereken sitelerine eklemek istedikleri içeriği seçerek ‘widget'larını oluşturmak için müzik platformunun ilgili sayfasına gitmek. Burada içeriğin URL'sini yapıştırarak hızlıca bir kod oluşturabilecekler. Aynı zamanda sitelerine eklenecek ses çaların büyüklüğünü ve arka planını da düzenleyebilecekler. Müzik platformunun web sayfası üzerinden kullananlarsa ‘paylaş' menüsüne giderek istedikleri albüm, şarkı, podcast ya da sanatçı için otomatik widget oluşturabilecek. Widget siteye eklendikten sona okuyucular paylaşılan içeriği dinleyebilir, paylaşabilir ve favorilerine ekleyebilirler. Podcast yayınının tamamı, müzik parçalarının ise ilk 30 saniyesi bu araçla sitelere eklenebilecek.

Konuyu değerlendiren Deezer İş Ortaklığı Çözümleri Direktörü Nicolas Pinoteau, "İster bir albümü tanıtan bir sanatçı olun, ister harika bir parçayı paylaşmak isteyen sıkı bir müzik aşığı olun, özelleştirilmiş widget'larımız sesinizi duyurmanıza yardımcı olmak için tasarlandı. Yapmanız gereken tek şey, seçtiğiniz herhangi bir widget'ı yerleştirmek için üç aşamalı basit sürecimizi takip etmek. Tek zorlu kısım neyi paylaşacağınıza karar vermek” şeklinde konuştu.

Müzik platformunun sitelere gömülebilen web oynatıcısının artık yayında olduğu ve dünya çapında kullanılabildiği açıklandı. Widget'ı makalelerine, bloglarına ve yayınlarına dahil etmek isteyen kullanıcıların widget.deezer.com adresini ziyaret etmesinin yeterli olduğu belirtildi.