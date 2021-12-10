Müzisyen Bora Gencer tek celsede boşandı

Müzisyen Bora Gencer, 13 yıldır evli olduğu Hülya Gencer'den tek celsede boşandı.

Müzisyen Bora Gencer'in 13 yıllık eşi Hülya Gencer'e açtığı davanın duruşması görüldü. İstanbul Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada davacı Bora Gencer ile davalı Hülya Gencer hazır bulundu. Davalı Hülya Gencer ile 2008 yılında evlendiklerini belirten davacı Bora Gencer, ortak çocuklarının velayetinin davalı annede kalabileceğini söyledi. Mahkeme, davacı ve davalının ortak çocuklarının velayetinin annede kalmasına, çocuğun okul masraflarının baba tarafından karşılanmasına ve davacı Bora Gencer'in, çocuğu için 3 bin lira iştirak nafakası ödemesine karar verdi. Sarıyer Çayırbaşı'ndaki çatı nitelikli piyesli mesken için davacı Hülya Gencer adına 400 bin bedelli bankadan konut kredisinin borçlarının davacı Bora Gencer tarafından ödenmesine hükmeden mahkeme, söz konusu taşınmazda davalı Hülya Gencer'in çocuğuyla birlikte oturmaya devam edeceğini belirtti. Mahkeme kararının açıklamaya devam ettiği sırada davacı Bora Gencer, “Bittim ben artık bundan sonra” diye gülerek kararı dinlemeye devam etti. Davalı Hülya Gencer'in boşanma sonrası eşinin soyadı olan ‘Gencer' soy ismini kullanmaya devam etmeyi istemesinin üzerine mahkeme, davacı Bora Gencer'in de rızası olduğunu ve herhangi bir maddi manevi tazminat talebinin olmadığını belirterek tarafların tek celsede boşanmalarına karar verdi.