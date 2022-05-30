MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Avrupa ve Yunanistan Amerika'yı kurtaramaz”

Açık ve net söylüyorum. Amerika artık bindiği dalı kesmektedir. Eğer Türkiye'ye karşı bu baskılar devam ederse Amerika, Türkiye'yi değil kendini bitirir” dedi.

MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, “Türkiyesiz NATO sıfırdır. Amerika çöker. Açık ve net söylüyorum. Amerika artık bindiği dalı kesmektedir. Kendi sonunu getirecek adımlar atıyor. Eğer Türkiye'ye karşı bu baskılar devam ederse Amerika, Türkiye'yi değil kendini bitirir. Değişen yeni dengeler karşısında Amerika ne AB ne de Yunan ile yola devam edemez. Bu yanlış yol arkadaşlığının sonu Amerika'nın sonunu getirir. Dünya yıkılır yeniden kurulur. Ama Türkler yerini yeniden bulur. Türkler yüz yıllık bir devlet değildir. Türkler de, Çin de kadim devlet geleneği olan milletlerdir. Değişen yeni dünya dengeleri içinde ne Ermeni ne Yunan ne de Avrupa, Amerika'yı kurtaramaz. Ama dünyanın merkezinde yaşayan 350 milyondan fazla Türk nüfus etki alanı ile bütün dünyada dengeleri sarsacak yegane güce sahiptir. Amerika bunu da aklının bir kenarında muhakkak tutsun. Türkiye ve Türk devletleri Çin karşısında hem Amerika hem Avrupa için doğal bir güvenlik duvarıdır. Bu güvenlik duvarı ile oynamak akıl işi de siyasette değildir” şeklinde konuştu.