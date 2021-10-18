MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Başkanlık sistemi devam etmeli”

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin kırılgan bir süreçten geçtiğini kaydeden Yılmaz, “Bu süreç sadece ekonomik bir süreç değildir. Ağır siyasi ve dış politik kayıplara da yol açacak bir süreçtir. Bu süreçte sağduyulu yapıcı söylemler iktidarında muhalefetinde başlıca görevidir. Halkı tahrik edecek her söylemden kaçınılmalıdır. İnsanlarımızın stres kat sayısı mevcut koşullar içerisinde zaten yüksek ve hassastır. Buna göre yumuşak bir siyaset dili geliştirilmelidir” dedi.

"Başkanlık sistemi tartışılmamalı"

Başkanlık sistemine de değinen Yılmaz, “Türkiye bir yola girmiştir. Bu sistemle makas değiştirmiştir. Treni geri çevirmeye çalışmak kimseye bir şey kazandırmaz. Makul olan bu sistemi erkler ayrılığına göre düzenlemektir. Yargı, yasama ve yürütme dengelenip görev dağılımı bir birlerini deneyleyecek minvalde bir düzenleme ile modern ve demokratik anlamda bir başkanlık sistemi Türkiye'ye değer katabilir. Ülkeyi 2023 seçimlerinden sonra ekonomik buhrandan çıkarmak yerine bir 5 yıl daha sistem tartışmasında tutmak doğru bir siyasi bir öngörü değildir. Bu nedenle Muhalefetin yeniden parlamenter sisteme dönüş talebine MYP Muhafazakar Yükseliş Parti olarak katılmıyoruz” dedi