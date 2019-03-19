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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Erken seçim olabilir"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yerel seçimden sonra erken bir seçim olabileceğini iddia etti.


MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yaptığı açıklamayla seçim sürecini değerlendirdi.


Yerel seçimlerin ardından bir erken seçim olabileceğini savunan Yılmaz, "Türkiye de 31 Mart seçimlerinden sonra muhakkak suretle bir erken seçim olacaktır. Bu bir öngörüdür. Ama reel durumun ön görüsüdür. 31 Mart sonrası Amerika başta olmak üzere herkes hükumetten alınan sözlerin üzerine gidecek. Suriye'de kaos, ekonomide kaos ve siyasi iç gerginlikler... Hatta eyalet sistem talebi 31 Mart sonrasında ülkeyi bekleyen gündemlerin başında gelmektedir" şeklinde konuştu.

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