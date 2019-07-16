MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: “Gazı da Petrolü de çıkartacağız”

Fakirlik bitecek. Faiz kalkacak” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yazılı bir açıklama yaptı. Türkiye'nin hiçbir hakkından vazgeçmeyeceğini aktaran Yılmaz, “Türk halkı yıllarca yoksullukla mücadele etmiştir. Atası bir olan İbrahim soyu bu millet birbiri içeresinde ayrık otları ile birliği zehirlenmek istenmiştir. Neden? Varlık içinde yüzen denizi karası altın, gümüş, değerli maden, petrol ve gaz fışkıran bir coğrafyada layığı ile iş göremediğimiz için. Allah'ın dört kitabında yazılan emir açıktır. Bu coğrafyanın sahibi Türk olan Hz. İbrahim'in soyu bu aziz halktır. Belki dillerimiz lehçelerimiz komşu coğrafyalardan etkilenmiştir. Ama kendisine Milleti İbrahim diyen herkesin bu coğrafya da soy ağacı birdir tektir” dedi.

Tam bağımsız Türkiye için zaman gelmiştir

Tam bağımsız Türkiye için beklenen zamanın geldiğini vurgulayan Yılmaz, Tam bağımsız Türkiye için zaman gelmiştir. Türk halkı büyümüştür. Balkanlardan Hazar'a 150 milyon nüfusumuz var. Diğer Türk Cumhuriyetlerini saymıyorum bile. Balkanlar'dan Hazar'a büyük İbrahim Milleti için diriliş uyanma ayağa kalkma zenginliğine yer altı yer üstü kaynaklarına sahip çıkma vaktidir. Vakit çalışma üretme satma ve paylaşma vaktidir. Dünya'nın merkezinde oturan bu halk dünyanın merkezi olmayı da becerecektir” ifadelerini kullandı.