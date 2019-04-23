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MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan 23 Nisan Mesajı

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, yayınladığı mesajla çocukların 23 Nisan Bayramını kutladı.


Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Yılmaz yayınladığı mesajında “Türkiye Cumhuriyeti Kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından esası Türk tarihinden beslenerek çocuklarımıza hediye edilmiş olunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve bayramını kutlar bütün evlatlarımızın ülkesini seven ,ülkesinin gelişimine katkı veren bireyler olarak yetişmesini temenni ederim. Bu bayram esas itibari ile kendilerine mutlu bir gelecek bırakmak gibi bir görevimiz olduğunu hatırlatan çocuklarımızı gözler önüne koyarken büyüklere de gelecek nesiller için doğrulukla çalışılmasını öğütleyen günlerden biridir. Bu vesile ile Doğusundan batısına Balkanlardan Hazar'a bütün halkımıza mutlu bir gelecek diliyorum yüce Rabbimden” ifadelerine yer verdi.

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