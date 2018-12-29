MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan yeni yılda birlik mesajı

Yeni yıl mesajı paylaşan MYP lideri Yılmaz "2019 Türkiye için hayırlara vesile bir yıl olacak. 2019 yılında pırıl pırıl ve yeni bir oluşum Türk halkının huzuruna çıkacak. Eski siyasi anlayışları ve eskileri bir yana bırakacak tamamen ülkemizin birlik ve bekasına hizmet edecek ekonomi de faiz belasını ülkenin gündeminden kaldıracak ve dedikodu üreten siyaset mekanizmasını üreten ama tüketmeyen bir yapıya çevirecek Muhafazakar Yükseliş Parti genç kuşak siyasi ve yöneticileri ile milletimizi buluşturacak" ifadelerini kullandı.

Birlik mesajı veren Yılmaz, "Kaynaklarımızı sömürmek için birleri sen ben davasına sokmaya çalışanlara Edirne'den Hakkari'ye, balkanlardan Azerbaycan'a kadar bu coğrafya da yaşayan halkımızın tek bir soydan geldiğini ve tek bir atamız olduğunu ve bize Allah'a dost İbrahim Milleti dendiğini yeniden hatırlatacağız. Babası bir olan bir milletin ayrısı gayrısı olamaz. Kaynaklarımızı ancak ülkemiz insanının kullanacağını gelişmiş güncel bir ekonomik programla halkımıza sunacağız" açıklamalarında bulundu" şeklinde konuştu.

Yüksek faizi aşağı çekecek bir ekonomik model ortaya koyacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Faiz belası ile uğraşan milletimiz boşuna bu kadar yüksek faiz altında ezilmekte ürettiklerini bir gece de kaybetmektedir. Biz bu ülke de gelişmiş dünya da olduğu gibi faizi aşağı çekecek bir ekonomik modeli ortaya koyacağız. Eğer önce Allah sonra milletimiz fırsat verirse bu ülke de faizlerin sıfır olduğu günleri milletimize yaşatacağız. Başka çıkış yolumuz yok. Aksi takdirde ne ekonomik olarak ne de siyasi olarak güçlü bir ülke inşa edemeyeceğimiz açık ve nettir. Halkımıza 2019 yılında birlik beraberlik ve huzur bereket diliyorum" dedi.