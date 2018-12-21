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MYP lideri Yılmaz, ABD'nin Suriye'den çekilmesini değerlendirdi

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD’nin Suriye’den çekilmesini değerlendirerek, "Amerika’nın çekilme açıklaması tuzak dolu" dedi.

Muhafazakar Yükseliş Parti (MYP) lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin Suriye'den çekilmesini değerlendirerek, "Amerika'nın çekilme açıklaması tuzak dolu" dedi.


MYP lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, ABD'nin Suriye'den çekileceğini duyurmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı. MYP lideri Yılmaz açıklamada, "Amerika bizi tuzağa çekiyor olabilir. Durup dururken yıllarca bölgeyi terörizme eden daha düne kadar terörist YPG unsurlara eğitim vermek sureti ile onları silahlandıran bunu da açık ve aleni yapan Amerika durup dururken çekiliyorum açıklaması ile başka bir hesaba girmiştir" dedi.


ABD'nin açıklamasına kargaların dahi güleceğini söyleyen Yılmaz, "Türkiye acaba belli bir noktadan içeri çekilip etrafı kuşatılmak mı isteniyor bu durum askerimiz tarafından derhal değerlendirilmelidir. Türkiye eğer Fırat'ın doğusuna bir harekat düşünüyorsa bunu Fırat'ın Batısından başlayarak arkasını sağlama alarak ilerlemelidir" dedi.

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