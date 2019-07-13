MYP lideri Yılmaz "Faizi bir haftada yüzde 2 seviyesine çekmek mümkün"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz faiz konusunun çözümsüz olmadığını belirterek, "Faizi bir hafta içinde yıllık yüzde 2 seviyesine çekmek mümkündür. Herhangi bir sihre ya da Merkez Bankasına bu konuda ihtiyaç yoktur" dedi.

MYP Lideri Yılmaz yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye ekonomisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de faizlerin düşürülebileceğini söyleyen Yılmaz ,"Bir hafta da faizleri sıfırlamak mümkündür. Açık ve net ifade ediyorum ki, Türkiye de ödenmekte olan yıllık yüzde 25 faiz bu millete yapılan büyük bir kötülüktür. Bu faiz bu milleti yormakta enerjisini düşürmekte servetini eritmektedir. Karşımızda bulunan bu sorun çözümsüz filan değildir. Erdoğan bu çözümü Merkez Bankasından da beklememelidir. Faizi düşürecek olan Merkez Bankası değil doğrudan siyasettir" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nı eleştiren Yılmaz, "Üç günde bu faizlerin düşürülme imkanı varken bağımsız olduğunu söyleyen MB tarafından sadece oturup faiz artırımına gidilmesi millete yapılan büyük bir haksızlıktır. Dileyen çıksın düşmez desin. Konuşmaya tartışmaya hazırım. Öyle aylara yıllara dahi gerek kalmadan Pazartesi başlayıp Cuma'ya bu faizleri olması gereken yere çekebiliriz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulunan Yılmaz, "Dilerse kendisine de izah edebiliriz. Faizi bir hafta içinde yıllık yüzde 2 seviyesine çekmek mümkündür. Herhangi bir sihre ya da Merkez Bankasına bu konuda ihtiyaç yoktur. Karar verecek olan kişi, Cumhurbaşkanıdır" dedi.

Türkiye'nin geleceğinin faiz meselesinin çözümüne bağlı olduğunu savunan Yılmaz, "Bu büyük mesele çözülmeden ülkemiz de ekonomik bir diriliş beklemek mümkün değildir.Ekonomi düzelmeden mevcut bölgesel meseleleri çözme konusunda da başarılı olamayız. MYP olarak ülkemizde faizleri sıfırlamaya talibiz. Bunu yapmak için siyasi ihtirasa sahip değiliz" şeklinde konuştu.