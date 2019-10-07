MYP Lideri Yılmaz "Fırat'ın Doğusu için çok sıkı plan yapılmalı"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon ile ilgili uyarılarda bulundu. Yılmaz, "Fırat'ın doğusu için çok sıkı plan yapılmalı" dedi.

MYP Lideri Yılmaz Fırat'ın doğusuna düzenlenecek operasyonu değerlendirdi. TSK'nın bölgedeki operasyon kabiliyetinin yüksek olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Fakat burada alınabilecek zayiat hesaba katılarak planlar çok sıkı yapılmalıdır. Örneğin Fırat'ın Doğusuna nereden nasıl girileceği hususu en önemli meseledir. Şahsi kanaatim ortadan yarma harekatı, ya da sırtını Hatay yönlü güvenli bir alana yaslamadan girmek son derece tehlikeli" şeklinde konuştu.

Suriyelilerin TSK tarafından oluşturulacak güvenli alana yerleştirilmesinin önemine değinen Yılmaz, Türkiye'nin burada kendisine sadık bir bölge oluşturması gerektiğini vurguladı.

Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Yılmaz, "Amerika ya da bir başka unsurun sağlık üzerinden politik girişimlere tevessülünü de kınıyorum. Devlet Bahçeli daha önce de rahatsızlık geçirmişti. Önemli bir kalp ameliyatı olduğu yıllardan beri spekülasyon hep yapılır. Kendisine acil şifalar dilerim. Umarım sağlığına kavuşur. Son zamanlarda siyasetin yoğun temposu Bahçeli üzerine kurulan senaryolarla netice itibari ile yorgunluk ve buna bağlı rahatsızlık doğal bir sonuç. Umarım en kısa sürede sağlığına kavuşur" ifadelerini kullandı.