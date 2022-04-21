MYP Lideri Yılmaz: "Hala sistem tartışan muhalefet ülke için zaman kaybıdır"

Ülke ekonomisini nasıl ayağa kaldıracaksınız bunun için çözümünüz nedir? Bunu anlatın” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, sistem tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, parlamenter sisteme dönüş tartışmalarına yönelik, “Hala sistem tartışan muhalefet ülke için zaman kaybıdır. Ülke ekonomisini nasıl ayağa kaldıracaksınız bunun için çözümünüz nedir? Bunu anlatın. Sistem Başkanlık olsa ne olur olmasa ne olur. Parlamenter sistem bu sistemin oluşmasına neden oldu. Parlamenter sistem de bizim için çok da yapıcı bir sistem değildi. Muhalefet bu parlamenter sistem iddiasını bırakıp mevcut sistemi daha demokratik hale nasıl getireceğini anlatmalıdır. Muhalefet sorunları nasıl çözeceğini anlatmak yerine 'toplandık, karar verdik parlamenter sisteme dönüyoruz' diyerek milletin karnını doyuracağım sanıyorsa yanılıyor. Bu işler yanlış işlerdir” dedi.