İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

MYP Lideri Yılmaz: "Türkiye gaz konusunda acele etmelidir"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yapmış olduğu doğal gaz arama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yapmış olduğu doğal gaz arama çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bir an önce Doğu Akdeniz'de doğal gazı bulması gerektiğini belirten Yılmaz, “Gerekirse bana yer göstersinler ben de millet adına burada gaz aramaya talibim” dedi.


MYP Lideri Yılmaz, yaptığı açıklamayla Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yaptığı sondaj çalışmalarını değerlendirdi. Çalışmaları bir an önce sonuca ulaşması gerektiğini savunan Yılmaz, "Gerekirse bana yer göstersinler ben de millet adına burada gaz aramaya talibim” dedi.


Yılmaz, "İster Doğu Akdeniz'de olsun isterse Batı Akdeniz'de olsun doğal gaz aramak Türkiye'nin yasal hakkıdır. Gaz çıkartılması hususunda biraz geç kalındığını düşünmekteyim. Bu Türkiye'nin meşru davasıdır. Her kim engelliyor veya engellemek istiyorsa bir an önce bu arızalar giderilmesi ve doğal gaz mutlaka çıkartılmalıdır. Bu Türkiye'nin meşru ve yasal hakkıdır" şeklide konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.