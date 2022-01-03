MYP Lideri Yılmaz: “Türkiye savaş filosuna takviye yapmalı”

Savaş uçaklarının sayılarının artırılması dahil savunma ateş gücünün de artacağını, her yeni adımın etrafı sıkıntılı bir coğrafya olan Türkiye'nin yararına olacağını dile getirdi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulunarak Türkiye'nin zor bir coğrafyada olduğunu, her geçen yıl bu zorluğun giderek arttığını, bu nedenle ateş gücü yüksek bir Türkiye'nin caydırıcılığının da artacağını ve sorunları daha kolay çözeceğini dile getirdi. Yılmaz, 2022 yılı ile birlikte Türkiye'nin de içinde bulunduğu coğrafyanın zor şartlarının daha da zorlaşacağına dikkat çekti. Bu durumu Türkiye'nin göz önünde bulundurması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Türkiye etrafındaki sıkıntılı coğrafyayı göz önünde bulundurarak caydırıcılığını artırması gerekiyor. Bu nedenle savaş uçaklarının sayısı dahil ateş gücünde ciddi artırıma gitmesi gerekli” şeklinde konuştu.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, “Türkiye savaş uçağı üreten ülkeler dışında gerekirse ikinci el uçak satın almayı da denemelidir. Japonya'nın ürettiği uçaklardan almak için çeşitli yöntemler geliştirmelidir. Türkiye ne yapıp edip caydırıcılığını artıracak silah gücüne sahip olmalıdır” dedi.