İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

MYP Lideri Yılmaz: "YSK kararlarına saygı duyulmalı, gerekirse seçim yenilenir"

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, seçim sonuçları tartışmalarına ilişkin olarak "YSK Kararına saygı duyulmalı.

Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, seçim sonuçları tartışmalarına ilişkin olarak "YSK Kararına saygı duyulmalı. Gerekirse seçimler yenilenir" dedi.


MYP Lideri Yılmaz, seçim sonuçları tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


YSK kararlarına saygı duyulması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, "Taraflar sakin olmalı ve provokasyona mahal vermeden sükunetle işi çözmelidirler. Türkiye, yeterince sıkıntı ile boğuşurken stadyumları veya kitleleri harekete geçirecek eylemlerden uzak durulmalıdır" ifadelerini kullandı.


Seçimlerde kısmi iptallerin kaosa neden olacağını savunan Yılmaz, "YSK bu durumu düşünmelidir. Eğer bir iptal olacaksa bu iptalin genele yayılması gündeme gelebilir. Bu nedenle alınacak karar çok ince düşünülmelidir. Hakkaniyeti bozacak bir karar olmamalıdır. Belli ki bazı usulsüzlükler var o zaman gereği neyse YSK tarafından yapılacaktır. Gerekirse seçim yenilenir. Endişe ve kargaşaya mahal yok diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.