MYP Lideri Yılmaz'dan 'Altılı masa' açıklaması: “Halk masanın ne altından ne üstünden umut görmüyor”

Böyle bir felaketi Türkiye kaldıramaz, halk bu masanın ne altından ne de üstünden bir hayır ve umut görmüyor. Ciddi bir yetersizlik ve liyakatsizlik söz konusu. Muhalefet tutarsız davranışlarla kendini bitirmiştir” dedi.

Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, siyaset gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden oluşan 6'lı masayı eleştirerek, “Altılı masa ile bu iş yürümez. CHP daha seçim kazanmadan masadaki herkesin ben de başkan yetkisi olacak beyanları ile karşı karşıyadır. Bunu diyen bir masa ile değil bu memleketi yönetmek, Allah korusun daha büyük felaketlere kapı açılması hiç de uzak ihtimal değildir. Kılıçdaroğlu daha başkan olmadan otoriteyi kaptırmıştır. Her kafadan bir ses çıkıyor ve başkan bize sormadan karar alamayacak, imza atamayacak deniyor. Böyle bir felaketi Türkiye kaldıramaz. Ya CHP bu masayı dağıtacak tek başına bir otorite olarak ben CHP, ülkeyi tek başıma yönetmeye adayım diyecek ya da Türkiye'yi bu toplama, yama mantığı ile ortak imza ile yönetmek isteyen anlayışa teslim edecek. Halk bu masanın ne altından ne de üstünden bir hayır ve umut görmüyor. Ciddi bir yetersizlik ve liyakatsizlik söz konusu maalesef” dedi.

“Muhalefet tutarsız davranışlarla kendini bitirmiştir'

Sistem tartışmalarına yönelik açıklamalarda bulunan Muhafazakar Yükseliş Partisi Lideri Yılmaz, “Türkiye defalarca söylediğim gibi başkanlık ve sistem tartışmaları ile zaman kaybedecek bir süreç yaşamıyor. Muhalefetin eskiye dönme arzusu başlı başına yanlış ve tutarsız bir öngörü yoksunluğudur. Ancak bu sistemi demokratik hale getirip güçler ayrılığına saygılı bir yapıya kavuşturmakla çok daha güçlü hale getirip daha işlevsel bir yönetim sağlanabilir. Bu da eski sistemden daha iyi bir yönetime katkı sağlar. Türkiye'de milli bir irade mutlaka kenetlenmeli. Sorunların tamamını bu milli anlayış içinde kendi dinamikleri ile dışarıya el açmadan ülke imkanları ile çözmelidir. Muhalefetin yurt dışında ekonomik kurtuluş yolu arayışı ve Akşener'in hiçbir temeli olmadan ‘Ben başbakan olacağım' diye propaganda yapması ne yazık ki büyük bir zafiyet halidir. Durum böyle devam ederse seçime giren birçok parti Cumhur ittifakı ile hareket edecektir. Muhalefet tutarsız davranışlarla kendini bitirmiştir' şeklinde konuştu.