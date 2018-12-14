MYP Lideri Yılmaz'dan Fırat operasyonuna destek

MYP Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, "Fırat'ın Doğusuna kara harekatı yapılması artık kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.

MYP Muhafazakar Yükseliş Parti Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Fırat'ın Doğusuna yapılacak kara harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. MYP Lideri Yılmaz operasyonu destekleyerek, "Askerimize başarılar diliyoruz. Dua ediyoruz ama endişeliyiz. Fırat'ın Doğusuna kara harekatı yapılması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Fakat endişeliyiz. Zira bir çok konu da stratejik duruş ihmal edilmiştir. Bugüne kadar Amerika'nın burayı YPG teröristleri ile beraber cephanelik haline getirmesine izin verilmemeliydi. Şimdi durum çok daha zor ve sonuçları çok daha ağır bir operasyona muhtaç görünmektedir" ifadelerini kullandı.

MYP Lideri Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah ülkemize huzur ve dirlik gelir. Yeni bir yıla gireceğiz ve insanlarımız son derece karamsar bir ruh halinde. Yeni yılın dünya için ve tabii ki, başta da ülkemiz için iyi işaretler vermediğini görüyoruz. Durgun bir ekonomi, iflaslar ve kiraya dahi yetmeyen asgari ücretler ile mutlu bir tablo çizmek ne kadar mümkün olabilir. En kötüsü de siyasetten ümidini kesmiş bir halk. Kısaca yeni yılın her açıdan zor bir yıl olacağı şimdiden görülmektedir. Suriye de mevcut durum ise zaten başlı başına ülkemizin geleceğini karamsarlığa itmeye yetmektedir. Askerlerimize yüce Allah'tan yardım diliyorum. İnşallah en az zayiatla en yüksek başarı elde edilir."