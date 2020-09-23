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MYP Lideri Yılmaz'dan İbrahim Kalın'a destek

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan “İsrail ve Mısır ile bazı ihtilaflarımız var, bu enerji konusunda işbirliği yapmayacağımız anlamına gelmez” şeklindeki açıklamalara MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz’dan destek geldi.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın tarafından yapılan “İsrail ve Mısır ile bazı ihtilaflarımız var, bu enerji konusunda işbirliği yapmayacağımız anlamına gelmez” şeklindeki açıklamalara MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz'dan destek geldi.


Türkiye'nin çıkarları için ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini savunan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarına destek mesajı geldi. Yılmaz, “İbrahim Kalın'ın açıklamalarını önemli buluyorum. Önemli olan Türkiye'nin menfaatleri. Bu nedenle menfaatler neyi gözetiyorsa yapmamız gerekiyor. İsrail ve Mısır ile enerji alanında anlaşma sinyallerini olumlu buluyorum” açıklamasında bulundu.

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