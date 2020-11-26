Sultangazi Belediyesi, ‘Işıl ışıl Sultangazi' sloganıyla cadde ve sokaklara estetik bir görünüm kazandırıyor. Bu kapsamda Uğur Mumcu Mahallesi N Caddesi'nde başlatılan aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından cadde, yeni görünümüne kavuştu.

Yeni projelerle Sultangazi'nin çehresini değiştiren Sultangazi Belediyesi, cadde ve sokakların modern bir havaya bürünmesi için çalışmalarına devam ediyor. Işıl Işıl bir Sultangazi için hummalı bir çalışma yürütülürken, cadde ve sokaklardaki eski aydınlatma direkleri modern aydınlatma direkleriyle değiştiriliyor. Bu kapsamda Uğur Mumcu Mahallesi'nin yoğun noktalarından biri olan N Caddesi'nde başlatılan aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Bin 300 metrelik alanda eski aydınlatma direklerini sökülmesinin ardından 42 modern aydınlatma direği konuldu. Aydınlatmada kullanılan led armatürler sayesinde enerji tasarrufu da sağlandı.

Altyapı ve üst yapı çalışmalarıyla Sultangazi'yi hak ettiği noktaya ulaştıracaklarını belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Sultangazi'nin ışıl ışıl görünmesi için çalışmaların süreceğini belirtti. Başkan Dursun, “N Cadde'mizde hummalı bir çalışma sonucunda eski aydınlatma direklerini yeni aydınlatma direkleriyle değiştirdik. Çalışmaların neticesinde N Caddesi yeni görünümüne kavuştu. Cadde ve sokaklarımızın daha estetik görünmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.