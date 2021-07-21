Nafia Kuş'un hedefi madalya!

Türkiye'yi tekvando kadınlar +67 kiloda temsil edecek olan Nafia Kuş, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'ndan madalyayla dönmek istiyor.

Kariyerinde Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra iki de dünya üçüncülüğü bulunan 26 yaşındaki Nafia Kuş, katıldığı ilk olimpiyattan madalyayla dönmenin hayallerini kuruyor. Nafia Kuş, “Her sporcunun hayali, rüyası olimpiyat oyunlarında mücadele etmek. Bunu başarmak benim için büyük mutluluk. Olimpiyat oyunlarına katılma yolu bile başlı başına büyük bir mücadele. Buraya gelerek ilk mücadeleye kazandık. Şimdi sıra emeklerimizin karşılığını almakta. Büyüklerde iki kez dünya üçüncüsü olarak buradaki iddiamı ortaya koyduğumu düşünüyorum. Dünyanın en iyi tekvandocuları tek hedef için mücadele edeceğiz. Ben de ülkem için elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele edeceğim” ifadelerini kullandı.

Nafia Kuş, kadınlar +67 kiloda 27 Temmuz Salı günü tatamiye çıkacak.