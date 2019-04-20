Nagatomo, 55 gün sonra golle döndü

Galatasaray'ın Japon sol beki Yuto Nagatomo, sakatlığının ardından 55 gün sonra oynadığı Kayserispor maçında gol attı. Bu aynı zamanda Japon futbolcunun sarı-kırmızılı forma ilk golü oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 24 Şubat'ta Türk Telekom Stadyumu'nda Akhisarspor ile oynanan müsabakanın ardından sakatlık yaşayan Galatasaray'ın sol beki Yuto Nagatomo, sahalara döndü. Ligin 29. haftasında İstanbul'da oynanan Kayserispor karşılaşmasına 11'de başlayan Japon futbolcu, 55 gün sonra sahalara döndü.

Mücadelenin 45+4. dakikasında sağ kanattan Mariano'nun ortasında ceza sahası içinde bulunan Nagatomo, takımının 3. golünü attı. Başarılı futbolcu bu sezon sarı-kırmızılı forma ile de ilk kez gol sevinci yaşadı.

Nagatomo, kariyerindeki son golünü 1923 gün önce Serie A'da Inter formasıyla Chievo karşısında atmıştı (13.01.2014).