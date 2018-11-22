İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nagatomo: "Sahalara geri döndüğüm için çok mutluyum"

Galatasaray’ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomu, sahalara geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Japon futbolcusu Yuto Nagatomu, sahalara geri döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.


Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Schalke 04 ile oynadığı maçta göğüsüne top gelmesinden dolayı sakatlanan ve daha sonra akciğer sönmesi teşhisi konulan Yuto Nagatomo, takımla antrenmanlara başladı. Japon futbolcu antrenmanlara başlamasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 32 yaşındaki deneyimli futbolcu, paylaşımında sahalara döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.