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Nagelsmann korona virüse yakalandı

Bayern Münih Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, korona virüse yakalandı.


Alman ekibi Bayern Münih'in Teknik Direktörü Julian Nagelsmann korona virüse yakalandı. Dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında Portekiz'de Benfica'yı 4-0 mağlup eden Bayern Münih'te Teknik Direktör Nagelsmann takımının başında gribal enfeksiyon sebebiyle yer almamıştı. Alman ekibinden yapılan açıklamada 34 yaşındaki teknik adamın aşılarını olmasına rağmen korona virüs testinin pozitif çıktığı ve Portekiz'den ambulans uçakla Almanya'ya döneceği belirtildi.

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