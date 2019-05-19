Nagihan Tokmak'ın hedefi Avrupa şampiyonası

Uluslararası Binicilik Federasyonu'nun (FEI) Shumen / Bulgaristan'da düzenlediği FEI CEI 120 kilometre yarışlarında 4. olan milli sporcu Nagihan Tokmak'ın hedefi İngiltere'de yapılacak olan Avrupa şampiyonası.

Endurance branşında Avrupa'da yarışan tek Türk kadın sporcu olan Nagihan Tokmak, Türk bayrağını dalgalandırmaya devam ediyor. Uluslararası Binicilik Federasyonu'nun (FEI) Shumen / Bulgaristan'da düzenlediği FEI CEI 120 kilometre yarışlarında 4. olan Tokmak, hedefini Avrupa şampiyonası olarak belirledi.

Tokmak, sponsor desteğine ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, “Türkiye'nin ilk defa katılacağı ve İngiltere'de yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na adım adım yaklaşıyorum. Bu yolda ciddi çalışmalar yapıyorum. Fakat tek eksiğim sponsor. Bize ve bu spora destek olacak sponsorlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.