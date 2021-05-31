Nail Olpak: “Dengeli, sürdürülebilir ve kaliteli büyüme kompozisyonu sevindirici”

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı ilk çeyrek büyüme rakamları ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Olpak, değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“2021 ilk çeyreğinde büyüme verilerine ilişkin öncü göstergeleri yüksek büyümenin sinyallerini vermişti. Sanayi üretimi ilk çeyrekte yıllık olarak yüzde 12,3 oranında büyürken ihracat ilk çeyrekte yıllık yüzde 17,2 oranında büyüyerek 50 milyar dolar seviyesini aşmıştı. PMI verileri de dönem boyunca eşik değer olan 50'nin üzerinde gerçekleşmişti. Bu anlamda açıklanan veri beklediğimiz gibi yüksek gerçekleşti. Veriler doğrultusunda, Türkiye artık sadece büyüyen değil büyümenin ivmesini de artıran bir döneme girdi diyebiliriz.

Büyümenin detaylarına baktığımızda daha önceki dönemlerde pozitif büyüme eşlik edemeyen sektörlerin de pozitif büyümeye geçmesiyle tüm sektörlere yayılan kapsayıcı bir büyüme verisi gözlemlemek çok sevindirici oldu. En yüksek büyüme performansı dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla bilgi ve iletişim sektöründe gözlemleniyor. Bu da salgının ekonomi üzerindeki olumsuz etkisini azaltmakla beraber gelecekte hazırlanmamız gereken dijital dönüşüm için de fırsatları iyi değerlendirdiğimizi gösteriyor. Bunun dışında öncü sektörlerden izlediğimiz gibi sanayi sektörünün yüzde 11, 7 oranında büyüyerek ekonomik büyümede önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Üretimin artması son derece değerli.

Büyümenin harcama kompozisyonuna bakıldığında ise en büyük artışın yüzde 11,4 oranında yatırımlar kaleminde olması da ayrıca sevindirici. Yatırım odaklı bir büyüme, büyümenin sürdürülebilir ve kapsayıcı olması bakımından önemli bir kazanım. Özellikle makine ve teçhizat yatırımlarındaki yüzde 30,5 oranındaki artış önümüzdeki dönem büyüme verisi için de önemli bir gösterge olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde makine ve teçhizat yatırımına, bu dönem yüzde 4,7 oranında daralan inşaat sektöründeki yatırımların da eşlik etmesi için çalışmalarımızı sürdürmeliyiz.

Buna ilaveten, yurt içi tüketim harcamalarının yüzde 7,4 oranında büyümesine ilave olarak mal ve hizmet ihracatının yüzde 3,3 oranında büyümesi de hem yurt içi pazarın hem de yurt dışı pazarların etkin olarak kullanıldığını gösteriyor.

Özet olarak büyümenin yüksekliği kadar, iç ve dış talebin daha dengeli olduğu, sürdürülebilir ve kaliteli bir büyüme kompozisyonun olduğunu gözlemlemek sevindirici oldu.

Biz, en başından beri yıllık büyüme oranının yüzde 5'in üzerinde gerçekleşeceğini öngörüyorduk. Bugünkü rakamlar bu öngörümüzü teyit kuvvetlendiriyor. Yılın ikinci çeyreğinde büyüme oranlarının geçen yılın düşük bazının da etkisiyle çift hanelere çıkmasını bekliyoruz. Yılsonunda ise yüzde 5'in üzerinde, yüzde 6 civarında bir büyüme tahminimizi korumaya devam ediyoruz.

Küresel ticaretin yeniden rotasına kavuşması, ekonomik aktivitenin canlanması ve yatırım ortamının olumlu yönde ilerlemesi ile Türkiye'nin büyümede hız kesmeden, yoluna emin adımlarla devam edeceğine inancımız tam. Türk iş dünyasının da güçlü sanayisi, üretim gücü ve yüksek potansiyeli ile büyüme trendinin en önemli itici güçlerinden biri olacağına eminiz.

DEİK olarak, ülkemizin küresel ticaretten daha fazla pay alması için ticari diplomasi faaliyetlerimizi hızla sürdürecek ve 146 İş Konseyimizle birlikte dünyanın dört bir yanında var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz”.