Nakit yönetimiyle KOBİ'lere büyük kolaylık

İstanbul Aydın Üniversitesi Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi bünyesinde geliştirilen “açık bankacılık” tabanlı “Nakit Yönetimi” adlı proje sayesinde KOBİ'ler ve şahıs firmaları, tüm finansal işlemlerini artık daha kolay yönetebilecek.

Son yıllarda gelişen internet bankacılığı nedeniyle ciddi bir ihtiyaç olan “açık bankacılık” yaklaşımı, bu alanda yeni girişimlerin doğmasına da olanak tanıdı. Bunlardan biri de İstanbul Aydın Üniversitesi Incubation İstanbul Kuluçka Merkezi'nde temelleri atılan “Nakit Yönetimi” uygulaması oldu.

Daha sağlıklı finansal yönetim

Başta KOBİ'ler ve şahıs firmaları olmak üzere, işletmelerin tüm finansal işlemlerini tek bir platform üzerinden takip etmelerini ve nakit akışlarını daha sağlıklı yönetmelerini sağlayan “Nakit Yönetimi” uygulaması, çek, senet, kredi, kredi kartı, havale ve EFT gibi bütün işlemleri izlemeyi sağlıyor. Bulut tabanlı çalışan uygulama, satın alma yerine aylık kiralama yöntemiyle kullanılıyor. 18 ayrı bankayla anlaşma sağlayan uygulama birçok ödeme sistemiyle de entegre bir şekilde kullanılabiliyor.

Proje sayesinde firmaların nakit akışlarını daha sağlıklı bir şekilde yönetebileceklerini ifade eden Nakit Yönetimi uygulamasının girişimcisi Serkan Koçali, “Zira platform, geleceğe dair tahmine dayalı pozisyon alma yerine gerçek verilerin tüm bankalardan tek bir merkezde toplayarak gerçek zamanlı gösterebilen, hatta 4-5 ay sonraki pozisyonları da tanımlayan bir yapıya sahip. Bu sayede firmalar, birçok stratejik kararını daha sağlıklı bir şekilde alabilecek” dedi.

“Ciddi bir ihtiyacı karşılayacak”

Yenilik ve inovasyon tabanlı projeleri her zaman desteklediklerini ifade eden Kuluçka Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Kurt ise “Sayın Koçali de Nakit Yönetimi ile 2018 yılında bize geldi ve projesini anlattı. Projeyi çok beğendik. Nakit Yönetimi'nin bankacılık alanında ciddi bir ihtiyacı karşılayacağını müşahede ederek çalışmaya başladık. Sistem halihazırda 18 bankayla anlaşmış durumda. Bu sayı günden güne artıyor. Yakın zamanda büyük ses getireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bulut altyapısını kullanan uygulama, verilerin kriptolu olarak veritabanında saklanması, dış sistemlerden kolayca entegrasyon ve SSL protokolü üzerinden veri transferi gibi teknik avantajlara sahip. Ayrıca kolay ve esnek raporlama, sıfır donanım, eğitim, kurulum ve lisans maliyeti, mekandan bağımsız kullanım olanağı ve uzman desteğine ihtiyaç duyulmadan kullanılması gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Uygulamaya www.nakityonetimi.com adresinden ulaşılabiliyor.