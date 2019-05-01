Nakliyat-İş Sendikası Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlık Nakliyat-İş Sendikası üyesi grup, sloganlar atarak Taksim Meydanı'na geldi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na da çelenk bırakan Nakliyat-İş Sendikası üyeleri basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Nakliyat-İş Sendikası üyesi bir grup, sloganlar eşliğinde Gümüşsuyu Caddesi'nden Kazancı Yokuşu'na kadar yürüdü. Barikatlarla çevrili yolda flamalar ve pankartlarla yürüyen işçiler, “Taksim işçiye kapatılamaz”, “1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür” sloganları attı. Saygı duruşunda bulunan grup ardından 1 Mayıs 1977'deki olaylarda hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçerek çelenk bırakan Nakliyat-İş Sendikası üyeleri basın açıklamasının ardından meydandan ayrıldı.

“Şanlıurfa'da trafik kazasında yaşamını yitiren 5 işçi kardeşimize rahmet diliyorum”

Çelenk sunumunun ardından basın açıklaması yapan Nakliyat-İş Sendikası Başkanı Ali Rıza Küçükaslanoğlu, “Sözlerime Kahramanmaraş'tan çıkıp Şanlıurfa'ya 1 Mayıs etkinliğine giderken trafik kazasında yaşamını yitiren 5 işçi kardeşimize rahmet diliyor ve saygıyla anıyorum. Allah rahmet eylesin. 1 Mayıs meydanı Taksim Meydanı'dır. Biz önümüzdeki günlerde tekrar 100 binlerce, milyonlarca işçinin, emekçinin katılacağı 1 Mayıs'ları burada kutlayacağız. Buna inanıyorum ben. Hiçbir keyfi engellemeye karşı işçi sınıfı teslim olmaz” dedi.

“Maduro'ya karşı bir darbe girişimini lanetliyoruz”

Venezuela'da gerçekleştirilen darbe girişimini lanetleyen Küçükaslanoğlu, “İnsanlık soyunun baş düşmanıdır ABD emperyalizmi. ABD emperyalizmi hala daha Türkiye ve yakın Doğu'da siyasi geleceğimizle ilgili oyunlar oynamaktadır. Daha dün biliyoruz Venezuela'nın meşru ve seçilmiş Başkanı Maduro'ya karşı bir darbe girişiminde bulunuldu. Buradan onu da lanetliyoruz” diye konuştu.