Nalet Bebe Ömer Başdoğan'dan Yeni Film Heyecanı

Sosyal medyanın sevilen isimlerinden Nalet Bebe lakabıyla tanınan Ömer Başdoğan'dan senaryosunun kendisine ait olduğu yeni filmin duyurusu yapıldı.

Sosyal medyanın yanı sıra Hep Yek 3 ve Gerçek Kahraman adlı filmlerden tanınan ve herkesin beğenisi kazanan Ömer Başdoğan aralık ayında senaryosunu kendi yazdığı film ile seyircilerle buluşmayı hedefliyor. Ankara'da çekilmesi planlanan yeni filminin hazırlıklarına başlayan Nalet Bebe ismiyle ünlü Başdoğan, film için heyecanlı olduğunu ifade etti.