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Namevcut sergisi sanatseverlerle buluşuyor

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri’nde günümüz sanatçılarından Aslıhan Kuşoğlu Öztürk’ün eserlerinden oluşan ‘Namevcut’ sergisi sanatseverlerin ziyaretine açılıyor.

Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerileri'nde günümüz sanatçılarından Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün eserlerinden oluşan ‘Namevcut' sergisi sanatseverlerin ziyaretine açılıyor.


Aslıhan Kuşoğlu Öztürk'ün soyut yağlı boya ve keçeli kalem çalışmalarından oluşan 23 eserin sergileneceği ‘Namevcut' sergisi, sanatçının kendi “Namevcut” evreninin kapılarını izleyicilere açacak.


Çalışmalarını oluştururken ıssız, bilinmeyen, namevcut kavramlarının peşinden giden sanatçı; insanın ve doğanın içinde olan en büyük güçlerin gizemini de bu şekilde algılayabilmeyi, en azından bir pencere açabilmeyi umuyor. Sanatçı kendi ifadesiyle soyut düşüncenin sonradan edinilmediğini, içimizde bir yerde aktif olmayı beklediğini, gerçek hayatın soyutta ve kavramlarda olduğunu belirtiyor. ‘Namevcut' sergisinde tuval üzerine yağlıboya tekniğiyle çalıştığı eserlerinin yanı sıra kâğıt üzerine keçeli kalem çalışmalarının bulunduğu eserlere de yer verilecek.

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