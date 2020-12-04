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Napoli stadının adı Diego Armando Maradona olarak değiştirildi

Napoli Belediyesi, Napoli’nin maçlarının oynadığı San Paolo Stadyumu’nun adını Diego Armando Maradona olarak değiştirilmesini onayladı.

Napoli Belediyesi, Napoli'nin maçlarının oynadığı San Paolo Stadyumu'nun adını Diego Armando Maradona olarak değiştirilmesini onayladı.


Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesinin ardından Napoli taraftarlar, Napoli'nin karşılaşmalarına ev sahipliği yapan San Paolo Stadyumu'nun adını Maradona olarak değiştirilmesi istemişti. Napoli Belediyesi, Napoli Belediye Başkanı Luigi De Magistris'in önerisiyle belediye yönetimi San Paolo Stadyumu'nun ismini Diego Armando Maradona olarak değiştirilmesini onayladı.


Maradona, 1984-1991 yılları arasında formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli ile, 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonlukları kazanmıştı.

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