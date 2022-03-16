İhlas Haber Ajansı

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Narkotik köpekli trafik denetimi, araçlar didik didik arandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Yeditepe Huzur Uygulaması’ kapsamında Fatih Millet Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Yeditepe Huzur Uygulaması' kapsamında Fatih Millet Caddesi üzerinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan denetimde araçlar polis ekipleri ve narkotik köpeği tarafından didik didik aranırken sürücülerin belgeleri ve yolcuların GBT sorgulamaları yapıldı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mega kentin genelinde ‘Yeditepe Huzur Uygulaması' gerçekleştirdi. Denetimlere asayiş ekipleri, trafik ekipleri, Özel Harekat Ekipleri ve bekçiler de katıldı. Araç sürücülerinin belgelerinin sorgulandığı denetimde, araçta bulunan yolcuların ise GBT kontrolleri yapıldı. Bunun yanı sıra üst aramaları ve araç içi taramalar gerçekleşti. Araçların içerisi polis ekipleri tarafından aranırken, narkotik köpeği de uyuşturucu madde olup olmadığını kontrol etti.

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