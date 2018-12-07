Narkotik polisinden 10 günde 7 ayrı operasyon: 14 şüpheli yakalandı

İstanbul'da son 10 günde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 kilo eroin, 40 kilo skunk, 1 kilo kokain, 18 kiloya yakın afyon sakızı ve 2 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Baskınlarda 14 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların 8'i tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanması amacıyla 26 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında Bakırköy, Kağıthane, Şişli, Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Başakşehir ve Küçükçekmece'de 7 operasyon düzenledi.

7 ilçe 7 operasyon

Belirlenen adreslerde, uyuşturucu sattıkları iddia edilen 14 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 40 kilogram skunk, 17 kilo 560 gram afyon sakızı, 1 kilogram kokain, 2 bin ecstasy türü uyuşturucu hap, 1 kalaşnikof tüfek, 7 tabanca, çeşitli çapta 200 mermi, 10 bin Amerikan doları ile 50 bin Türk lirası para ve balistik askeri kamuflajlı çelik yelek ele geçirildi.

Yakalanan zanlılar, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 14 zanlıdan 8'i tutuklanırken, 6 şüpheli ‘adli kontrol' şartı ile serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadelede yakalama oranı geçen yılın üzerinde

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticaretine yönelik 2018 yılı başından bu yana düzenlenen 886 operasyon ve müdahale edilen 43 bin 601 olayda gözaltına alınan 60 bin 227 kişiden 5 bin 452'si çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. Operasyonlar kapsamında çeşitli türde 9 ton 65 kilogram uyuşturucu madde ile 6 milyon 513 bin 25 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Geçen yılın aynı dönemindeki operasyon sayısı 832, müdahale edilen olay sayısı 30 bin 119, gözaltına alınan şüpheli sayısı 42 bin 365, tutuklu sayısı 4 bin 695'te kalırken 8 ton 492 kilo uyuşturucu, 5 milyon 760 bin 565 uyuşturucu hap bulunmuştu.