NASA canlı bağlantıyla Darüşşafaka'daydı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, canlı bağlantıyla Darüşşafaka Lisesi'ne konuk oldu. Siemens mühendislerinin mentorluk yaptığı, Darüşşafakalı gençlerden oluşan Sultans of Türkiye ekibinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen 600 öğrenci, uluslararası robot yarışması FIRST Robotic Competition'ın (FRC) bu seneki konusunu NASA yetkililerinden öğrendi. Gençler 2020 yarışması için Infinite Recharge oyununa hazırlanacak.

Siemens Türkiye'nin eğitim alanında yürüttüğü sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında uzun süredir desteklediği Darüşşafaka Robot Kulübü ‘Sultans of Türkiye' bu yıl da uluslararası FIRST Robotics Competition'da (FRC) yarışmaya ve ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. Her yıl onlarca ülkeden binlerce öğrencinin katıldığı FRC için bu yılın yarışma konusu NASA (Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı) tarafından 4 Ocak'ta (dün) Darüşşafaka Lisesi'nde canlı yayınla açıklandı. Darüşşafaka Robot Kulübü'nün yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen okullardan 600 öğrencinin izlediği canlı yayında, FRC 2020'nin konusunun Infinite Recharge olduğu açıklandı.

Dünya finallerinde bu seviyede ödül alan ilk Türk takımı

Siemens Türkiye mühendislerinin mentorluğunu yaptığı Darüşşafaka Robot Kulübü “Sultans of Türkiye”, geçen yıl ABD'de 40 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin yarıştığı FRC finallerinde “Tenten” adını verdikleri robotla Engineering Inspiration Award (İlham Veren Mühendislik Ödülü) kazanmıştı. Böylece yarışmanın dünya finallerinde bu seviyede ödül alan ilk Türk takımı olmuştu. Aldığı bu ödülle, 2020 yılında bölgesel yarışmalara katılmadan doğrudan şampiyonaya gitmeye ve NASA'nın desteğini almaya hak kazanan takımın bu yıl Houston'da düzenlenecek şampiyonaya katılım bedeli de NASA tarafından karşılanacak.

Sultans of Türkiye, bugüne kadar FIRST'ün Seattle, Chicago, San Francisco ve Orlando gibi bölgesel robotik turnuvalarındaki en prestijli ödül olarak kabul edilen Chairman's Award'un yanı sıra Jüri Özel Ödülü ve Team Spirit gibi değerli birçok ödüle layık görüldü.