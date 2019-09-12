“NASA SPACE APPS CHALLENGE 2019” etkinliği, GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşiyor

NASA Space Apps Challenge etkinliği, 18-20 Ekim 2019 tarihinde Kıbrıs'ta sadece Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde gerçekleşiyor.

GAÜ, bugüne kadar ortaya koymuş olduğu uluslararası atılımlara 35. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, NASA'nın tüm dünya genelinde düzenlemiş olduğu “NASA Space Apps Challenge” etkinliği ile bir yenisini daha ekliyor. Konuyla ilgili GAÜ'den yapılan açıklamada, “NASA Space Apps Challenge 2019” organizasyonun Kıbrıs adası üzerinde yalnızca GAÜ ev sahipliğinde 18-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşeceği belirtilirken Uluslararası organizasyona ilgi duyan herkesin ücretsiz olarak katılabileceği bildirildi.

NASA Space Apps, uzay bilimleri ve keşiflerine ilgi duyan herkesin uzay konusunda projelerini ve problemlere yönelik çözümlerini, NASA'nın açık verilerini kullanarak çözmeye çalıştığı uluslararası bir etkinlik. NASA Space Apps Challange'ın resmi internet sitesinde de duyurunun gerçekleştiği belirtilen açıklamada, ayrıntılı bilgiye, https://2019.spaceappschallenge.org/locations/kyrenia adresinden ya da year@gau.edu.tr mail adresinden ulaşılabileceği ifade edildi. Ayrıca, başvuru içinde, https://bit.ly/2k5EXA9 adresinde bulunan başvuru formunun doldurulabileceği bildirildi.