Çocuklara zamanda yolculuk yaptıran ‘Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu' vizyona girdi.

Anadolu'nun en sevilen kahramanlarından Nasreddin Hoca'nın sevimli dostlarıyla birlikte macera dolu bir yolculuğa çıktığı ‘Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu' filmi seyirciyle buluştu. Minik izleyiciler, yıllardır televizyon ekranında iki boyutlu olarak izledikleri Nasreddin Hoca'yı sinema salonunda üç boyutlu bir şekilde gördü ve onunla birlikte maceralara atıldı.

Uzun ve titiz bir hazırlık süreci sonunda tamamlanan 3D animasyon türündeki film; dostluk, arkadaşlık ve iş birliğinin başarıya götüren yollarını ortaya koyan evrensel bir mesaja sahip. Nasreddin Hoca'nın zamanda yolculuk aracına yanlışlıkla giren iki hırsız yüzünden işlerin karışmasını konu alan film, çocukları büyük bir serüvene eşlik etmeye davet ediyor. Nurullah Yenihan ve Naser Merati'nin yönetmenliğini üstlendiği çalışmanın senaryosunu Ayşe Banu Başarıcı kaleme aldı. Filmin eğlenceli müziklerini ise Murat Dalkılıç ve Burak Çambel hazırladı. Dinamik bir senaryo yapısında olan filmin konusu şöyle: Nasreddin Hoca'nın zamanda yolculuk aracına yanlışlıkla giren iki hırsız yüzünden işler karışır. Kahramanlarımız olayların akışını düzeltmek için heyecanlı bir maceraya atılır. Kahramanlar, iki farklı zaman arasında değişen hayat koşullarını uyumlu hâle getirmek için çabalarlar.

Yönetmen Yenihan: “Çocuklarımız kendi kültürümüzle büyüyor”

Filmin yönetmenlerinden Nurullah Yenihan, “Nasreddin Hoca ile çocuklarımızı buluşturduğumuz için çok mutlu ve heyecanlıyız. Çocuklarımız artık kendi kültürümüzün kendi medeniyetimizin karakterlerinden hareketle onları merkeze alan yapımlarla büyüyorlar. İnşallah Nasreddin Hoca da bunlardan biri olacak. Nasreddin Hoca, film endüstrisinin ürettiği sanal kahramanlardan biri değil, bu coğrafyanın yetiştirdiği en önemli kahramanlardan biri. Bundan sonraki filmlerimiz de bu şekilde devam edecek. Çocuklarımız da aileleri de beğeniyle izleyecekler“ dedi.