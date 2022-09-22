Nathan Redmond: "Spor Toto Süper Lig, beklediğimden çok daha iyi bir lig"

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, Spor Toto Süper Lig'in beklediğinden çok daha iyi bir lig olduğunu söyleyerek, "Tesis ortam iyi, saha iyi. Vodafone Park'ta atmosfer inanılmaz. Farklılık olarak, oyun anlamında, oyunun temposunun Premier Lig'e göre Süper Lig'de düşük olduğunu söyleyebilirim. Premier Lig'de tempo çok hızlı, oyun hızı akıyor. Süper Lig'de oyun temposunun oraya göre daha yavaş olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı İngiliz futbolcusu Nathan Redmond, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Geride kalan iki haftalık süreci değerlendiren Redmond, "Beşiktaş taraftarının bitmek bilmeyen sevgisi ve desteği var. Henüz iki maç oldu. İki maç boyunca istediğimiz sonuçları alamazsak da oynayamasak da bize gösterdiği sevgi ve destek inanılmazdı. Şimdi önümüzde birkaç gün var, önümüzdeki maça hazırlanmak için. Onlar için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile yaptığı konuşmanın içeriğinin sorulması üzerine İngiliz futbolcu, "O maçta iyi performans göstermemiştim. Önceki sezon iki maçta da iyi oynamıştım. 1 gol de atmıştım. Guardiola da bana önceki sezona göre niye performansımın düştüğünü sordu. Yeni hoca daha geldiğini, defansif oynadığımızı anlattım. Benim ne kadar iyi oyuncu olduğumu söyledi ve iltifatlarda bulundu" şeklinde konuştu.

Takımda İngiltere Premier Lig'den birçok oyuncu olduğunun hatırlatılması üzerine 28 yaşındaki futbolcu, "En önemli şey tecrübe. Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Bu ligde oynamış oyuncuların katkısı tecrübe ile orantılı çok önemli. Biz bir açıdan yeni takımız aslında. Birçok oyuncu yeni katıldı. Birbirimizi tanıyoruz. Burada tek amaç için buradayız. Bu amaç da Beşiktaş için maçlar kazanmak. Bu da başaracağız" ifadelerini kullandı.

En iyi sol ve sağ kanatta oynadığı belirten Redmond, "16-17 yaşlardaki Birmingham'daki teknik direktörüm çok farklı pozisyonlarda oynatmıştı, 9 numarada, 8 numarada. Bunun da bana getirisi oldu. A takımda yer almam için bonus özelliklere sahip olmamdı. Oyunun anlamam için farklı pozisyonlarda oynamanın önemli olduğunu söylemişti. Genel anlamda bunun da getirisi çok oldu" değerlendirmesinde bulundu.

"Benim beklentilerimden çok daha iyi"

Spor Toto Süper Lig'in beklediğinden daha iyi bir lig olduğunu söyleyen İngiliz futbolcu, "Benim beklentilerimden çok daha iyi burası. Tesis ortam iyi, saha iyi. Vodafone Park'ta atmosfer inanılmaz. Farklılık olarak, oyun anlamında, oyunun temposunun Premier Lig'e göre Süper Lig'de düşük olduğunu söyleyebilirim. Premier Lig'de tempo çok hızlı, oyun hızı akıyor. Süper Lig'de oyun temposunun oraya göre daha yavaş olduğunu söyleyebilirim" cümlelerine yer verdi.

"Beşiktaş'ın ilgisinin hoşuma gitmesinden sonra yeni bir maceraya atılma kararı verdim"

Transfer döneminde İngiltere'den teklif aldığını açıklayan Nathan Redmond, "Southampton, menajerlerim, ailem hepimiz oradan çıkışımla ilgili en iyi çözümü bulmak için çaba sarf ettik. Beşiktaş'ın da ilgilisi vardı o dönem. İngiltere'de transfer bitmeden önce de konuşuyorduk. Hoca ile konuştuktan sonra, ailemle konuştan sonra, buranın da ilgisinin hoşuma gitmesinden sonra yeni bir maceraya atılma kararı verdim. Konfor alanımdan çıkış böyle farklı bir yere gelme konusunda net fikirlere sahip oldum. Sadece Beşiktaş'tan teklif vardı. Söylentiler ile gerçekler arasında büyük fark var. Çok fazla söylentiler olabilir. Buraya gelirken hocamızla konuştuk, yönetimle konuştum. Dele Ali ali ile konuştum. Hocamızla konuşmak beni etkiledi. Buraya gelme konusunda motivasyonum ve isteğim çok arttı" şeklinde konuştu.

'Ünlü İngiliz futbolcu David Beckham'ın tavsiyesi ne oldu?' sorusuna Redmond, "Çok özel bir şey söylemedi, lig ve Türkiye ile alakalı. Kendi tecrübelerinden bahsetti. Kariyerinin en güzel zamanlarının İngiltere dışında yaşadığı zamanlar olduğunu söyledi. Vodafone Park'ın, Beşiktaş'ın çok farklı bir atmosfere sahip olduğu için bunu iyi değerlendirmem gerektiğini ve buradan keyif almama gerektiğini söyledi" diye cevap verdi.

Spor Toto Süper Lig'in temposunun düşük olduğunu belirten 28 yaşındaki futbolcu, "Ligin temposu düşük. İngiltere gibi bir yerden farklı bir yerden geldikten sonra bakış açımda fark yapıyor. İngiltere'de de bazen oyuncu hakemi aldatmaya yönelik basit faul alamaya çalıyor. Hakemler buna inanmadığı için oyunu devam ettiriyor. Türkiye'de bazen kolay fauller verilebiliyor. Bu oyunun akışını biraz zedeleyebiliyor. Biz Beşiktaş'ız. Şampiyonluğu oynayan bir takımıyız. Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyiz. Rakiplerimiz bizi yenmek ve puan almak içim mücadele ediyor. Zaman kazanmak için, baskımız hafifletmek için bir takım durumlara girebiliyor. Bununla mücadele edeceğiz" dedi.

Ligde zirveden sadece 2 puan geride olduklarını söyleyen İngiliz futbolcu, "Sezon eylülde, ekimde biten sezon değil. Ligin sezonunda nerede olacağınız önemli. Maç kazanılır, kaybedilir. Önemli olan savaşmaya ve mücadeleye devam etmek. Futbolun doğasında olan şey. Bizim taraftarlarımıza çok ihtiyacımız var. İniş, çıkışlarda Taraftarımızın yanımızda olması çok önemli. Puan olarak kötü durumda değiliz, devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.