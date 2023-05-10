Nazar duası okuyacağız diyerek aldıkları ziynet eşyalarını çalıp kayıplara karıştılar

Arnavutköy'de yaşlı bir kadının eski komşuları olduklarını iddia ederek kadının evine giren 3 şahıs, evdeki ziynet eşyalarına nazar duası okuyarak koruyabileceklerini söyleyip yaşlı kadını kandırarak 50 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldılar. Şahısların binaya girdiği ve çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Arnavutköy Anadolu Mahallesi Sirkeci Sokakta gerçekleşti. İddiaya göre geçtiğimiz günlerde yürüyüşünü yapıp evine dönen 63 yaşındaki Ayşe Tanışman isimli yaşlı kadının eski komşusu olduklarını söyleyen 3 kadın, yaşlı kadını ikna ederek evine girdi. Evin içerisinde yaşlı kadınla muhabbet etmeye devam eden kadınlar bir müddet sonra kendilerinin ziynet eşyalarını dua ederek koruduğunu söyleyip yaşlı kadının ziynet eşyalarını getirmesini istedi. Dolandırıcılara inanan kadın eşyalarını getirip şahıslara okuması için teslim etti. Dua ettiklerini iddia eden dolandırıcılar bir çantaya koydukları altınları bir müddet saklandığı yerden çıkartılmamasını söyleyerek olay yerinden kaçtı. El çabukluğu ile yaşlı kadının yaklaşık 50 bin TL'lik ziynet eşyasını çalan dolandırıcıların binadan çıktığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

“Başka bir kadını kandırırken bizi görüp kaçtılar”

Yaşadıklarını anlatan yaşlı kadının kızı Şerife Tanışman, “Annem yürüyüş yapmak için dışarıya çıktığında bu kadınlar ile karşılaşıyor. Annemi tanıdıklarını ve eski komşularını olduklarını söylüyorlar, annemle beraber yürüyüş yaptıktan sonra bizim eve kadar gelip evde kimsenin olmadığını öğrenince eve giriyorlar. 3 kadından biri kapıda oturarak gözcülük yapıyor bunlar bir çete ekipler. Evde dini konulardan bahsederek annemi kandırıyorlar ve nazar duası yapacağız bahanesi ile takılarını çıkarttırıp bir cüzdana koyduruyorlar. Su falan istiyorlar suyu içmiyorlar ona da bir şeyler okuyorlar sonra cüzdanı anneme verip yastığın altına koymalarını istiyorlar ondan sonra dışarı çıkıyorlar ve uzaklaşıyorlar. Annem sonradan dolandırıldığını öğreniyor, annemle daha sonra yürüyüşe çıktık ve aynı cadde üzerinde başka bir kadınla konuşurken gördük annemi görünce koşarak kaçtılar" dedi.

“Ben sizin malınıza okuyacağım o bereketlenecek, çalınmayacak gibi bir şey yoktur”

Yaşanılanlar ile ilgili konuşan İlahiyatçı, araştırmacı yazar Mehmet Kasadar, “Dinimiz bizi aldatan bizden değildir buyuruyor. İnsanlar malını korumak için dua etmelidir ancak duayı kendine alet ederek hırsızlık yapmanın adı dolandırıcılıktır dua değildir. Kendisine duayı alet etmek ayrı, malını korumak için dua etmesi ayrıdır. Başka birinin malını çalıyor ve o insanın dini duygularını zedeleyerek iyi niyetini suiistimal ediyor. En güzel dua kişilerin kendisinin yaptığı duadır. Ben sizin malınıza okuyacağım o bereketlenecek, çalınmayacak gibi bir şey yoktur. İnsanın kendisi okumalıdır” ifadelerini kullandı.