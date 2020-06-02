Nazım Hikmet Küçükçekmece'de anılıyor

yıl dönümünde Küçükçekmece Belediyesi tarafından anılıyor. Usta şairin dizelerinden bestelere imza atan Zülfü Livaneli ve yazar, program yapımcısı Nebil Özgentürk Küçükçekmecem TV'ye konuk oluyor.

Vefat edişinin 57. yılında Nazım Hikmet anısına Zülfü Livaneli'nin efsane bestesi ‘Karlı Kayın Ormanı' Ferhat Livaneli Orkestrası tarafından yeniden yorumlanarak, Küçükçekmecem TV'de izleyiciyle buluşuyor. Programda, şairin şiirlerinden bestelere imza atarak ‘Biz Nazım'dan aldık bu eli' diyen Zülfü Livaneli, unutulmaz şiirleri ile Türkiye'nin ve dünyanın önemli şairlerinden olan Nazım Hikmet'in yaşamından anekdotlar anlatacak.

3 Haziran Çarşamba günü saat 19.30'da yayınlanacak olan anma etkinliğinin moderatörlüğünü ise Nebil Özgentürk gerçekleştirecek.