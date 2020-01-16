Nazım Hikmet “Taranta Babu” ile anıldı

Maltepe Belediyesi, dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'i 118.doğum gününde “Taranta Babu” isimli oyununun gösterimiyle andı.

Cansu Fırıncı'nın tek kişilik oyununa, Maltepeliler büyük ilgi gösterdi. Oyun, Nazım Hikmet'in İtalya'daki Mussolini dönemi faşizmini hicveden eserinden sahneye uyarlandı. Hikmet'in 1935 yılında yazdığı unutulmaz eserinde, İtalya'ya resim sanatını geliştirmek için gelen Etiyopyalı bir gencin karısına yazdığı mektuplar yer aldı. Harun Güzeloğlu'nun yönettiği oyunun kostümlerini, Nazan Celebci hazırladı. Palyaço rolüyle sahne alan Cansu Fırıncı, Taranta Babu'ya yazılan mektupları okuyarak dönemin koşullarına ışık tuttu. Oyun boyunca faşizmden kaçırılan mektuplar oyunu seyreden seyircilere emanet edilirken, Mussolini dönemine bir yabancı gözünden bakıldı. Fırıncı, aşka, mücadeleye dair Nazım Hikmet'in ölümsüz dizelerini, izleyicilerle buluşturduğu sahne performansıyla büyük beğeni topladı.