İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazım Sangare ilk golünü attı

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Medipol Başakşehir’e karşı attı.

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla ilk golünü Medipol Başakşehir'e karşı attı.


Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'nin Başakşehir'i konuk ettiği müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Nazım Sangare ilk golünü attı. Müsabakanın 45+2. dakikasında Caner'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Sangare, gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara göndererek Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmış oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.