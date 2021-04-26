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Nazım Sangare'de yırtık tespit edildi

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare’nin sol bacak arka adalesinde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçeli futbolcu Nazım Sangare'nin sol bacak arka adalesinde yırtık tespit edildi.


Fenerbahçe'de dün oynanan Kasımpaşa maçı sonrasında sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'de bugün çekilen MR sonrasında bacağında yırtık tespit edildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:


“Kasımpaşa ile oynadığımız karşılaşma sonrası sol bacak arka adalesinde ağrı hisseden Nazım Sangare'nin, bugün hastanede çekilen MR sonucunda; sol bacak üst arka kısımda, bir kasta kısmi yırtık (grade 2) saptanmış olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.”

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