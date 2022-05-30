Nazlı Aksu'dan dekorasyon sektöründe ses getirecek proje

Uygulama ile herkes, estetik perspektifini yaşam alanı dekorasyonuna yansıtabilecek.

Başarılı modelist ve influencer Nazlı Aksu, dekorasyon dünyasında ses getirecek bir proje geliştiriyor. Dekorasyonda en sık karşılaşılan problem olan, ihtimal tasarım senaryolarının önceden kestirilememesi uygulama ile ortadan kalkacak. 3D çizim teknikleriyle estetik perspektifini yaşam alanı dekorasyonuna yansıtabilecekken uygulama ile neyi nereye koysam daha iyi olur sorunuyla da karşılaşmaması planlanıyor.

“Dekorasyonda karşılaşılan sorunlar tarihe karışacak”

Yaşam alanı dekorasyonunda yaşanan sorunların altını çizen Nazlı Aksu; “Dekorasyon süreci herkes için zorlayıcıdır. En doğru ve en estetik bütünlüğü bulmak her zaman mümkün olamayabiliyor. Bunun en temel nedeni anlık olarak tüm unsurların bütünlüğünü göremiyor olmamız. Geliştirdiğimiz uygulama sayesinde dekorasyonda karşılaşılan sorunlar tarihe karışacak. Böylelikle neyi nereye koysam daha estetik bir görünüm elde ederim gibi sorunlar tamamen ortadan kalıyor.” Sözleriyle geliştirdikleri uygulamanın dekorasyon sürecini son derece kolaylaştırdığına vurgu yaptı.

“3D Çizim tekniğiyle hızla üretiyoruz”

Uygulamanın işleyişi hakkında bilgiler paylaşan Nazlı Aksu; “Uygulama, 3D çizim tekniği teknolojisine dayanıyor. Günümüzde 3D çizim tekniğiyle hayal bile edemeyeceğimiz birçok yeniliğe imza atıldı. Bizim uygulamamız da bu teknikle herkesin kendi estetik bakış açısını ve taleplerini ev dekorasyonuna yansıtmasını hedefliyor. Kullanıcılar uygulama üzerinden arzu ettikleri gibi özgürce tasarım yapabiliyor. Yapılan tasarımlara atölyemizde hayat veriyoruz. Tabi öncesinde onay almayı ihmal etmiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Uygulama içinde her şey canlı canlı anlık olarak görülebiliyor”

Uygulamanın dekorasyon sürecinde hız kazandırdığını belirten Nazlı Aksu açıklamalarında; “Özellikle mobil uygulamalar, modern dünyada insanın en iyi yardımcısı konumunda. Biz de bu doğrultuda hayatımızı kolaylaştıracak bir uygulama geliştirmeyi hedefledik. Geliştirdiğimiz uygulama içinde her şey canlı canlı anlık olarak görülebiliyor. Dolayısıyla karar aşamasının daha hızlı tamamlanması mümkün. Uygulama ile kullanıcı, herhangi bir ürünün yerini, biçimini, tarzını, rengini değiştirebiliyor. Böylelikle kafasında herhangi bir soru işareti kalmadan yaşam alanı dekorasyonunu daha hızlı ve sorunsuz tamamlayabiliyor. Uygulamanın moda ve tasarım dünyasında fazlasıyla ses getireceğine inanıyoruz” ifadelerine yer verdi.