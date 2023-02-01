NBA All-Star heyecanı TV+'ta yaşanacak

Vivint Arena'da 20 Şubat'ta oynanacak NBA All-Star karşılaşması Türkiye'nin dijital içerik platformu TV+'tan naklen yayınlanacak.

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, birbirinden önemli organizasyonları şubat ayında da sporseverlerle buluşturmaya devam ediyor. Doğu ve Batı Konferansı'nın mücadelesine sahne olacak NBA All-Star karşılaşması, futbolseverlerin heyecanla takip ettiği La Liga'da bu ay oynanacak Madrid derbisi, İtalya Serie A'da Inter ile Milan arasındaki Milano derbisi başta olmak üzere heyecan dolu karşılaşmalar ve EuroLeague'de nefes kesen mücadeleler TV+ ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

NBA All-Star 2023 heyecanı TV+'ta

Utah Jazz'in ev sahipliği yapacağı NBA All-Star 2023'te, Doğu ve Batı Konferansı'nın dev mücadelesi 20 Şubat, saat 04.00'da TV+ ekranlarında basketbolseverler ile buluşacak. ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Vivint Arena'da oynanacak karşılaşmada, Batı Konferansı takımının kaptanı, NBA kariyerinde 19. kez All-Star takımına seçilen Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James olacak. Batı Konferansı'nın ilk 5'inde ise Stephen Curry, Zion Williamson, Nikola Jokic ve Luka Doncic yer alacak. 2019 ve 2020 sezonunun ardından bir kez daha kaptanlığa seçilen Milwaukee Bucks'ın yıldızı Giannis Antetokounmpo ise Doğu Konferansı takımında Kyrie Irving, Jayson Tatum, Kevin Durant ve Donovan Mitchell'a liderlik edecek.

La Liga'nın nefes kesen maçları TV+'ta

Şampiyonluğun en önemli adaylarından lider Barcelona, 5 Şubat Pazar günü saat 23.00'de Sevilla'yı kendi evinde ağırlayacak. Ayrıca, 12 Şubat'ta oynanacak Villarreal - Barcelona maçı ve Real Madrid ile Atletico Madrid'i karşı karşıya getiren Madrid derbisi de TV+'tan naklen ekranlara gelecek.

İtalya Serie A'da büyük çekişme

Hakan Çalhanoğlu, Lautaro Martinez, Lukaku ve Correa gibi çok özel isimleri kadrosunda barındıran Inter, ezeli rakibi ve son şampiyon Milan'ı ağırlayacak. 5 Şubat, saat 22.45'te ekranlara gelecek olan bu dev karşılaşma, TV+'ta sporseverlerle buluşacak.

EuroLeague hayranları da TV+'ta buluşuyor

Bu sezon büyük bir çekişmeye sahne olan EuroLeague'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. A. Efes ve Fenerbahçe'nin kupa yolundaki karşılaşmaları ay boyunca TV+ ekranlarında olacak. Fenerbahçe - Olympiakos mücadelesiyle başlayan şubat heyecanı, bu akşam 20.30'da oynanacak A. Efes - Zalgiris Kaunas ve 3 Şubat Cuma günü oynanacak olan Fenerbahçe - ALBA Berlin, Olympiakos - A. Efes karşılaşmalarıyla devam edecek.

TV+ Şubat ayı canlı yayın programı şu şekilde:

La Liga

5 Şubat: Barcelona - Sevilla (23.00)

12 Şubat: Villareal - Barcelona (23:00)

26 Şubat: Real Madrid - Atletico Madrid (Henüz belirlenmedi)

İtalya Serie A

5 Şubat: Inter - Milan (22:45)

THY EuroLeague

1 Şubat: A. Efes - Zalgiris Kaunas (20:30)

3 Şubat: Olympiakos - A. Efes (22:00)

3 Şubat: Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin (20:45)

9 Şubat: A. Efes - Real Madrid (20:30)

10 Şubat: Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano (20:45)

23 Şubat: Partizan - Fenerbahçe Beko (23:00)

24 Şubat: ASVEL- A. Efes (22:00)

NBA

20 Şubat: NBA All-Star (04:00)